La Foire de Libramont est officiellement ouverte : 235 événements sont à découvrir tout ce week-end

La 87ème Foire de Libramont s’est ouverte ce vendredi matin. Cette nouvelle édition sera marquée des enjeux environnementaux plus prégnants que jamais. "L’agriculture, une histoire sans faim ?", c’est sur cette question que les premiers visiteurs ont franchi le portique d’entrée. "L’actualité nous le montre chaque jour : l’agriculture et l’alimentation ainsi que la forêt sont au cœur de tous les enjeux mais aussi de toutes les crises : géostratégiques, climatiques, environnementales, énergétiques, socio-économiques et aujourd’hui peut-être aussi de pénurie. Cela est très interpellant", souligne l’organisation. "Le programme de la Foire contribue à mettre en lumière une agriculture avant tout locale, nourricière, circulaire, autonome, et la moins dépendante aux énergies fossiles ou aux grands enjeux géostratégiques."