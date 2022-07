La Foire de Libramont de retour avec le thème de l'agriculture durable, après deux ans d'éclipse due au Covid

Grand-messe du monde agricole et rural, à la fois caisse de résonance et vitrine du secteur agricole, foire commerciale, concours d'élevages et évènement familial grand public... la Foire de Libramont fait son retour, après deux éditions avortées en raison de la pandémie de Covid-19. Dès ce vendredi matin, hommes, bêtes et machines rutilantes seront à nouveau présents sur le champ de foire qui reprendra bruyamment vie, dans le centre de l'Ardenne, pour quatre jours (du 29 juillet au 1er août) d'expositions, concours et conférences.

La Foire agricole de Libramont, c'est bon an, mal an, quelque 200.000 visiteurs en quatre jours, auxquels s'ajoutent, une année sur deux, près de 40.000 curieux lors des deux journées supplémentaires prévues en forêt. Ce sera le cas cette année, les mardi 2 et mercredi 3 août, à Bertrix. Une affluence qui fait de la Foire agricole et forestière l'un des évènements estivaux les plus fréquentés de Wallonie.

Première édition post-Covid

Mais ça, c'était avant la pandémie. La foule, pour cette première édition post-Covid, sera-t-elle à nouveau au rendez-vous ? Les organisateurs veulent le croire, eux qui disent ressentir l'envie du public de renouer avec un évènement dont l'une des clefs du succès est sans doute son caractère convivial.