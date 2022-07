Лібрамонтський ярмарок | La Foire de Libramont

Прямо в центрі Арденн, Libramont Agricultural, Forestry and Food Fair є найбільшим стійким ярмарком у Європі. Це місце зустрічі фермерів. З п'ятниці 29 липня по понеділок 1 серпня ярмарок є місцем зустрічі фермерів.

Щороку він приймає близько 220 000 відвідувачів з усієї Бельгії. На території виставки вони можуть знайти 700 експонентів на площі 200 000 м².

Що можна побачити в Лібрамонті?

Усе що пов’язано зі світом сільського господарства: від "високотехнологічних" машин до змагань з худобою, дегустації місцевих продуктів, тематичні маршрути (органіка, тваринництво, молоко та здоров’я тварин, інновації…), конкурси, шоу. На дітей чекає "зачарована ферма", де представлені ремесла та різні породи тварин. Є навіть...зона для пестощів, щоб приблизитися до маленьких пухнастиків.

The Libramont Fair welcomes you from July 29th to August 1st 2022 (foiredelibramont.com)

Скільки це коштує ?

Право доступу – 15 євро за дорослого, 3 євро для дітей (до 12 років). Паркування також є платним.