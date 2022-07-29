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Ukraine - Україна

Лібрамонтський ярмарок | La Foire de Libramont

il y a 47 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Прямо в центрі Арденн, Libramont Agricultural, Forestry and Food Fair є найбільшим стійким ярмарком у Європі. Це місце зустрічі фермерів. З п'ятниці 29 липня по понеділок 1 серпня ярмарок є місцем зустрічі фермерів.

Щороку він приймає близько 220 000 відвідувачів з усієї Бельгії. На території виставки вони можуть знайти 700 експонентів на площі 200 000 м².

 

Що можна побачити в Лібрамонті?

Усе що пов’язано зі світом сільського господарства: від "високотехнологічних" машин до змагань з худобою, дегустації місцевих продуктів, тематичні маршрути (органіка, тваринництво, молоко та здоров’я тварин, інновації…), конкурси, шоу. На дітей чекає "зачарована ферма", де представлені ремесла та різні породи тварин. Є навіть...зона для пестощів, щоб  приблизитися до маленьких пухнастиків.

Детальна програма Libramont Fair 2018 за днями The Libramont Fair welcomes you from July 29th to August 1st 2022 (foiredelibramont.com)

 

Скільки це коштує ?

Право доступу – 15 євро за дорослого, 3 євро для дітей (до 12 років). Паркування також є платним.

La Foire de Libramont

 

Au beau milieu des Ardennes, la Foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont est la plus grande foire durable en Europe. Du vendredi 29 juillet au lundi 1er août, c’est le rendez-vous des agriculteurs.

La foire accueille chaque année près de 220 000 visiteurs, venus de partout en Belgique. Sur place, ils peuvent découvrir 700 exposants sur un site de 200 000 m².

 

Que peut-on voir à Libramont ?

Tout ce qui touche au monde agricole : des machines " high tech " aux concours bovins, en passant par des dégustations de produits du terroir, des parcours  thématiques (bio, élevage, lait et santé animale, innovation…), des concours, des spectacles. Les enfants trouveront sur place " la ferme enchantée ", où les métiers de la ferme et différentes races d’animaux sont mis en valeur. Il y a même…un espace caresses pour s’approcher au plus près des petites bêtes à poils.

The detailed 2018 Libramont Fair programme by day (foiredelibramont.com)

 

Combien ça coûte ?

Le droit d’accès est de 15 euros par adulte, 3 euros pour les enfants (jusque 12 ans). Le parking est lui aussi payant.

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