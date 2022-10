La foire d’octobre à Liège : c’était comment en 2003 ?

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2003 dans un sujet du journal télévisé qui consacrait une page sur la foire de Liège et ses nombreuses attractions. A l’époque, il y en avait déjà pour tous les goûts, avec l’envie irrésistible d’essayer la spécialité liégeoise : les lacquemants.

On y venait pour s’amuser en famille avec ses enfants ou entre amis sur l’une de ce qui reste encore aujourd’hui l’une des plus belles foires d’Europe et la plus grande de Belgique. La Foire, c’est jusqu’au 13 novembre, selon un horaire spécifique :

Lundi, mardi, jeudi : 15h30 à 00h30

à Mercredi, dimanche et jours fériés : 14 heures à 00h30

à Vendredi : 15h30 à 1h30

à Samedi : 14 heures à 1h30

Il est grandement conseillé de consulter le baromètre de fréquentation afin d’organiser au mieux sa visite. Celui-ci vous communiquera en temps réel le taux de fréquentation sur place.

Regardez plutôt !