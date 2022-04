La foire 'Art Düsseldorf' se réinvente grâce au numérique

Ces visites guidées interactives leur donneront l'opportunité d'interagir avec les 85 galeries participant à la foire cette année, en quelques clics. Ils pourront leur demander des informations supplémentaires sur les œuvres exposées dans une ambiance décontractée, qui rappelle celle de la foire "physique". Ce service personnalisé sera proposé en allemand et en anglais pour répondre au mieux aux attentes des collectionneurs étrangers, Américains et Asiatiques notamment, qui forment le gros du marché.

Cette initiative se démarque des "Online Viewing Rooms" lancées par Art Basel Hongkong au début de la pandémie, et depuis adoptées par de nombreuses autres manifestations artistiques comme la FIAC et Frieze. Il n'y est pas question de stands virtuels où les internautes peuvent faire défiler des photos d'oeuvres d'art proposées par les galeries sélectionnées. Mais plutôt de rencontres, selon Walter Gehlen, directeur d'Art Düsseldorf. "Je suis convaincu que la communication et l'échange personnels sont essentiels lorsqu'il s'agit d'art. Grâce à l'utilisation intelligente des outils numériques, nous mettons en relation les collectionneurs du monde entier avec Art Düsseldorf, nous répondons aux demandes individuelles et nous favorisons le dialogue interpersonnel", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il faudra attendre le 8 avril, jour d'ouverture de la foire Art Düsseldorf, pour savoir si ce nouveau format convainc. Les collectionneurs des différents continents auront, eux, la chance de découvrir la veille les œuvres proposées à la vente durant cette quatrième édition. Une plateforme en ligne a été lancée pour leur permettre de faire leurs achats et de contacter les galeries participantes par le biais d'une messagerie. Ils pourront également y réserver des visites virtuelles et thématiques de 30 minutes, qui se tiendront durant les heures d'ouverture de la foire.

La foire Art Düsseldorf se tiendra du 8 au 10 avril à Areal Böhler dans la ville allemande de Düsseldorf.