La foire Art Basel Hong Kong brasse des millions de dollars malgré la censure ambiante

Pendant que Hong Kong était paralysée par ses restrictions sanitaires drastiques, certaines mégapoles voisines se sont fait un nom sur le marché de l’art, comme Séoul qui a récupéré Frieze en septembre, ou Singapour qui a lancé une nouvelle foire en janvier.

"Hong Kong garde l’avantage d’un marché bien structuré, avec la présence des grands acteurs internationaux […] qui se traduit par une avance considérable en termes de produit de ventes", affirme cependant Thierry Ehrmann, directeur d’Artprice.

L’un des avantages de la métropole chinoise est l’absence de droits de douane, de taxes sur la valeur ajoutée ou de droits de succession sur les œuvres d’art.

"Le potentiel de cette région est immense", s’enthousiasme auprès de l’AFP Alex Branczik, responsable de l’art moderne et contemporain Asie chez Sotheby’s.

Pour les trois principales maisons de vente aux enchères du monde, Hong Kong constitue "le nouvel eldorado", note Artprice dans sa dernière étude : Christie’s y a réalisé 8% de son chiffre d’affaires mondial sur les œuvres d’art, en 2022, Sotheby’s 12% et Phillips 13%.

"Le prix moyen d’une œuvre y est toujours plus élevé que partout ailleurs sur terre : 280.000 dollars", fait valoir M. Ehrmann.

La Chine pèse 24% du marché mondial de l’art, au 2e rang derrière les Etats-Unis, contre 35% en 2021, après avoir vu ses ventes chuter de 34% en 2022 en raison de la pandémie, selon Artprice.

Mais les maisons de vente parient que le ralentissement ne durera pas, et prévoient même d’ambitieux élargissements de leurs activités hongkongaises dès 2024.

Sotheby’s, dont le siège est à New York, compte désormais autant d’enchérisseurs en Asie qu’en Amérique du Nord.

"C’est un pilier essentiel de notre activité. Et pas seulement à Hong Kong", ajoute-t-il, soulignant que les enchérisseurs asiatiques sont également "essentiels" dans les salles des ventes de Londres, New York et Paris.

En 2022, deux tiers de ses nouveaux clients étaient asiatiques et "largement plus jeunes", relate le responsable.

Sotheby’s a signé l’an passé un bail de location de 2230 m2 en plein Central, le quartier hongkongais des affaires aux loyers parmi les plus chers du monde.

Mais hors de l’élite artistique de la ville, certains artistes vivent plus difficilement de leur travail.

"Je pense que les maisons de vente aux enchères et les collectionneurs seront assez intelligents pour se tenir à distance des artistes controversés et des œuvres" pouvant être jugées séditieuses, déclare M. Wong, exilé à Taïwan, qui dit ne pas "oser" exposer à Hong Kong.