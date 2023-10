La focaccia, ce pain plat réalisé à la levure typique de Ligurie et Toscane

Je vous ai déjà parlé des noms des plats, des préparations qui changent suivant les régions, je vais vous reparler de la focaccia, parce que voilà un produit qui se trouve de plus en plus souvent dans nos boulangeries, dans nos supermarchés, justement sous le nom "focaccia".

Ça doit être l’italophilie qui s’est emparée de nos tables depuis une vingtaine d’années. Mais mettons-nous d’abord d’accord sur ce qu’est la focaccia : un pain, bas, mais certainement du pain levé, donc pas une galette fine, qui à la différence de sa cousine, la pizza, se cuit plutôt à température moyenne, voire basse. Il y a certes des exceptions, comme les focaccias croquantes, que l’on trouve en supermarché, vendue en morceaux pour "dipper", ou en Toscane, à côté de la focaccia moelleuse.

Bref cette focaccia elle doit avoir les caractéristiques suivantes, elle doit être basse mais pas trop, bien chargée en huile dessus dedans, avec des trous, du sel, et très aérée. Classiquement, on y met dedans du saindoux, et dessus, donc de l’huile d’olive. Dans le sud de l’Italie, et plus précisément dans les Pouilles, on la fait avec de la semoule fine de blé dur, on y emprisonne des tomates cerises, mais pour autant, ça ne devient pas une pizza.

La bonne nouvelle concernant la focaccia, c’est que comme elle ne nécessite pas un four très chaud, nous sommes tous aptes à faire une excellente focaccia. Le secret : peu de pétrissage, beaucoup d’hydratation, une longue levée, beaucoup d’huile et… Pendant la cuisson, de temps en temps une petite pulvérisation d’eau. Une fois qu’elle est cuite, la focaccia se déguste seule, à table, en guise de pain, mais là où elle excelle, c’est fourrée de mozza et de mortadelle !