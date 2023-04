La flûte de la honte, une torture médiévale réservée aux mauvais musiciens

N’est pas Orphée qui veut ! Depuis que la musique existe, certains artistes sortent du lot grâce à leur incomparable maîtrise technique, leur compréhension musicale d’une finesse inégalée, leur sensibilité si spéciale… Et puis, à l’inverse, d’autres témoignent d’un talent inattendu pour casser les oreilles (et les pieds) de leur public infortuné. On en connaît tous, de ces artistes autoproclamés, ces virtuoses de la fausse note, ces génies de l’attentat sonore ! Qui n’a jamais rêvé – en son for intérieur, bien sûr – de réduire au silence l’un de ces outrecuidants perturbateurs ? Mais même si le calme est en tout point préférable au vacarme inutile de certaines prestations, la bonne éducation et l’empathie imposent le plus souvent de prendre son mal en patience, voire d’applaudir hypocritement l’importun.

Il n’en a pas toujours été ainsi. En d’autres temps, les artistes ont parfois dû se confronter au jugement impitoyable du public et subir les conséquences de leur manque de talent. C’est ainsi que le Moyen Âge a vu naître un instrument improbable, aussi créatif que cruel : la flûte de la honte ! Elle était particulièrement répandue aux Pays-Bas.