La fluorose : comment soigner ces taches blanches qui se développent sur les dents ?

En fonction de l’âge d’une personne, il y a des doses de fluor recommandées. Pour les adultes, il y a une dose type. Mais pour les enfants, entre 0 et 3 ans, on conseille une toute petite quantité de dentifrice. Plus petit qu’un petit pois, soit maximum 50 ppm de fluor. Les fabriquants le savent et adaptent leurs dentifrices. Il faut donc faire attention à choisir un dentifrice adapté à l’âge.

Dans les dentifrices actuels, il y a encore du fluor. En petite quantité, le fluor protège les dents des caries. C’est un peu le même processus que la formation osseuse, au niveau dentaire. Tous les jours dans notre bouche, avec l’acide de la déminéralisation, il y a un processus de reminéralisation. Le fluor est utilisé pour recréer la couche de la protection de la dent, au niveau de l’émail.

Faut-il privilégier le dentifrice sans fluor ?

De plus en plus de dentifrices sans fluor voient le jour. Des dentifrices bios, dans lesquels le fluor est remplacé par des substances naturelles. A première vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’une bonne chose. Pourtant, la majorité des dentistes les déconseille : "Moi, je ne suis pas pour l’utilisation de dentifrice sans fluor. J’ai vu une augmentation des caries chez des personnes qui n’utilisent plus de fluor dans leur dentifrice" explique le Dr Vande Winkel. Lorsqu’on est adulte, si on abuse sur le fluor, on ne risque pas grand-chose au niveau des dents.