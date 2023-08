La Floride à nouveau sous eaux : comment expliquer la récurrence des ouragans dans cette région ?

Avec le réchauffement climatique, le spécialiste ne pense pas que les ouragans deviendront spécialement plus nombreux dans cette zone, mais qu’ils seront de plus en plus extrêmes. "Quand on a un réchauffement climatique, l’air peut contenir beaucoup plus d’eau qu’avant. Ça veut dire que la saturation de l’air de l’eau prend plus de temps à arriver. Mais quand c’est saturé, la pluie tombe plus fort qu’avant."

Après Idalia, c’est au tour de l'ouragan Franklin de s’être formé dans l’Atlantique. S’il ne devrait pas toucher les États-Unis, il pourrait en revanche influencer les prévisions pour la deuxième partie de la semaine prochaine en Europe… Jusqu’à créer des inondations chez nous ? Négatif, rassure David Dehenauw. "Quand ce genre d’ouragan se déplace vers le nord, il perd son caractère d’ouragan parce que la température de l’eau de mer est plus basse que 26 degrés. On peut donc avoir un ex-ouragan mais, pour l’instant, ce n’est pas prévu pour l’Europe occidentale."