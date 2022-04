La fleur locale et biologique au cœur du projet de Stéphanie et Magalie

Même si Magalie et Stéphanie travaillent tous les jours à deux sur l’ensemble du domaine, elle reste néanmoins responsable de leur pôle : " Notre volonté avec Magalie, c’est de pouvoir développer différents pôles dans cette ferme florale. Aujourd’hui, nous avons les pôles avec les fleuristes et les chefs qui tournent et nous souhaitons développer actuellement un peu plus le pôle pépinière avec la vente de plants pour les particuliers. Nous aimerions proposer également un pôle formation parce que nous avons beaucoup de demandes sur ces cultures assez spécifiques et on imagine encore développer d’autres pôles. En fait, il y a beaucoup à développer et à imaginer ".

Et même si elles ont toujours aimé les fleurs, elles n’avaient pas envisagé, au début de leur vie professionnelle, de faire de leur passion, un métier : " À la base, j’étais architecte et donc je voulais travailler en fait le beau, mais de manière la plus naturelle possible. Et d’être, d’être ici dans cet environnement tous les jours, de travailler avec le vivant. C’est vraiment ça, vraiment ma passion " explique Magalie et pour Stéphanie, c’est une formation en maraîchage qui la décidera : " Pendant ma formation, j’ai vraiment cette affinité pour les fleurs qui est revenue. Mais j’ai beaucoup aimé toute la recherche et tout le lien qu’il y a aussi avec l’alimentation. Allier les deux est devenu une évidence. Finalement, on aime ça et on continue à être curieuse. Je pense que quand on travaille avec le vivant, on n’a pas assez d’une vie pour apprendre tout ce qu’il y a à faire.