La Flandre va prévoir 1,6 million d'euros pour la restauration de la Porte de Menin

Les autorités flamandes prévoient un montant de 1,6 million d'euros pour la rénovation de la Porte de Menin. Le ministre flamand en charge du Patrimoine a signé un accord en ce sens mardi. Les travaux commenceront au premier semestre 2023.

Le monument sera en travaux pour deux ans et devrait être resplendissant pour son centenaire en 2027. Les éléments constitués de pierre naturelle seront restaurés, là où c'est nécessaire, tels les panneaux portant les noms des près de 55.000 disparus, ainsi que le lion et le sarcophage sur le toit du monument.

De plus, l'intégralité de l'étanchéité de la toiture, le rejointoiement des façades en briques, la réfection et la remise en peinture du plafond à caissons, et diverses réfections des caves, des escaliers et des oculi en bronze, les ouvertures rondes de la toiture, sont également à prévoir.

Un toit écologique sera posé. Il devra prolonger l'étanchéité du toit et attirer les insectes.

Pendant les travaux, la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), l'autorité responsable de l'entretien des tombes des soldats des forces militaires des États du Commonwealth tombés lors des deux guerres mondiales, proposera une "Virtual Menin Gate" rendant accessible de façon virtuelle tous les noms des soldats disparus. Et le Last Post continuera à retentir tous les soirs à 20h.