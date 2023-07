La Flandre, son boulet wallon et sa fin de Bruxelles

Le 11 juillet, c’est traditionnellement l’occasion de prendre la température du nationalisme flamand. Comme chaque année, les demandes/exigences/volontés de réformes de l’état font florès. C’est une autre tradition. On remarquera toutefois que l’édition 2023 est la dernière avant le méga-scrutin de juin prochain. Tendances générales.

Unanimité ou presque

Chacun dans son style, tous les partis du nord du pays appellent de leurs vœux une nouvelle réforme de l’état, de nouvelles compétences pour la Flandre. Exceptions : Groen et le PVDA, les deux plus petites formations de l’échiquier politique flamand.

Cette réforme constitue généralement, pour les partis, une condition sine qua non, à une éventuelle participation à une coalition fédérale.

Dans le collimateur désormais : l’emploi et les soins de santé, autant dire le cœur de la Sécurité Sociale, un des derniers ciments institutionnels fédéraux.

Confédéralisme, faute d’indépendance

Au début, les récriminations flamingantes se dirigeaient vers la Belgique (celle de " papa "), carcan insupportable pour l’émancipation culturelle flamande. Puis au fur et à mesure que cette Flandre prenait le contrôle de la Belgique, les revendications se sont dirigées vers les " Wallons " (la Flandre politique ignore les Bruxellois, moins Bruxelles, " sa " capitale, abritant assez peu de Flamands). Ces " Wallons " deviennent l’obstacle à l’émancipation économique et institutionnelle de la Flandre, du simple fait qu’ils tiennent à la Belgique en l’état. On entend (presque) que la pénurie de main-d’œuvre en Flandre est due… à la Wallonie, comme les normes environnementales trop sévères pour la Flandre.

Bien entendu, le retard économique chronique de la Wallonie donne des arguments à la cause autonomiste flamande. Par rapport à la moyenne européenne, le PIB wallon n’évolue guère.

Va donc pour le confédéralisme, pas l’indépendance nuançait le ministre-président Jan Jambon : " on peut rêver d’une Flandre indépendante, mais si ce n’est pas porté par les gens, c’est un peu imbécile ! ".

Son président de parti, qui piaffe de se retrouver à une nouvelle table de réforme de l’état, abonde dans le sens du confédéralisme. Bart De Wever voit une Belgique à deux : " l’avenir de Bruxelles sera un avenir partagé par les deux communautés. On ne va jamais lâcher Bruxelles qui disposera d’un statut sui generis. "

Le souhait est donc bien de supprimer la région bruxelloise, de la mettre sous tutelle, sans demander bien entendu l’avis des principaux concernés : les Bruxellois.

À bon entendeur (francophone) , … salut en de kost !

@PhWalkowiak