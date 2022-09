La Flandre se dirige vers la récession, prévient le Voka

Une récession économique est devenue "inévitable" en Flandre, affirme vendredi l'organisation patronale flamande Voka, après avoir interrogé ses membres.

Le Voka a interrogé plus de 600 entreprises flamandes. Il en ressort qu'une baisse du chiffre d'affaires au prochain trimestre de 5% est attendue, ainsi qu'une diminution similaire l'an prochain. Une entreprise sur quatre craint de devoir diminuer le nombre de ses employés les six prochains mois. Dans l'industrie, plus de la moitié des entreprises sondées (54%) s'attendent à recourir au chômage temporaire.

"L'économie flamande se dirige cet hiver vers une récession", assène l'administrateur délégué du Voka Hans Maertens. "Le choc énergétique nous appauvrit en tant que société. Les entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour éviter la crise mais les coûts énergétiques et des salaires doivent être maîtrisés pour éviter le pire", plaide-t-il.