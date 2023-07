La Flandre reporte à 2026 le renforcement des normes d’émission des véhicules à Anvers et à Gand

Les règles régissant l’accès des véhicules aux zones basses émissions d’Anvers et de Gand ne seront pas renforcées avant début 2026, un an plus tard que prévu. Les phases ultérieures de durcissement des normes sont abandonnées pour l’instant, a annoncé la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA).

Normalement, les voitures à essence répondant à la norme euro 2 et les voitures diesel équipées de moteurs euro 5 devraient être interdites à Anvers et à Gand à partir du 1er janvier 2025, mais ce sera désormais le 1er janvier 2026. L’opérateur de transport public flamand De Lijn bénéficie désormais lui aussi d’une année supplémentaire pour faire circuler ses bus diesel de norme euro 6, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

En outre, les renforcements prévus en 2027 et 2028, seront supprimés. Une évaluation de la qualité de l’air prévue à la fin 2026, devrait permettre de déterminer si la trajectoire de resserrement proposée doit être ajustée ou si les étapes peuvent être supprimées en raison d’une amélioration suffisante de la qualité de l’air, indique encore le communiqué de la ministre N-VA. La décision finale de renforcement appartient toutefois au conseil communal.

Le gouvernement flamand propose son propre calendrier, selon lequel les voitures particulières et les camionnettes équipées d’un moteur diesel ne seraient plus les bienvenues dans les zones à faibles émissions à partir de 2031, et les véhicules à essence ne seraient plus autorisés à y circuler à partir de 2035. Selon Zuhal Demir, l’accès aux zones sera rendu plus social, avec une exemption possible pour les soignants et les personnes atteintes d’un handicap.

En Flandre, les zones à basse émission resteront des initiatives locales.