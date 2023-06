La Flandre réduit l’allocation scolaire pour les mineurs étrangers non accompagnés

À partir de la prochaine rentrée scolaire, les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) verront leur allocation scolaire réduite. Un projet de décret en ce sens a été approuvé à l’unanimité mardi par la commission du bien-être du Parlement flamand. À l’avenir, ces élèves ne seront plus éligibles au montant le plus élevé de 3387 euros par année scolaire.

Les mineurs étrangers non accompagnés qui ne résident pas dans une famille relevaient automatiquement des catégories "élève indépendant ou seul". De ce fait, ils avaient automatiquement droit aux montants les plus élevés de l’allocation scolaire, soit 3387 euros dans l’enseignement secondaire néerlandophone à temps plein. Or, selon la ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille Hilde Crevits (CD&V), les MENA ne doivent pas subvenir à leurs propres besoins. Fedasil ou les établissements flamands supportent en effet leurs frais de base. C’est pourquoi ils recevront à l’avenir au maximum 977 euros d’allocation scolaire. Seuls les élèves qui vivent réellement seuls pourront encore avoir droit au montant le plus élevé.