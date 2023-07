"La Flandre occidentale recherche des talents en Hainaut": l’invitation de représentants de la N-VA sur le marché de Mouscron

Aller travailler dans une entreprise flamande, ça vous dit ? Avec un taux de chômage de 3.1%, la région flamande vous ouvre les bras. La Wallonie, elle, possède l’un des plus mauvais taux d’emploi d’Europe. Le chômage y atteint 8.8%. Ce mardi, des élus de la N-VA sont venus à Mouscron, pour parler boulot avec les habitants. Leur message, c’est que "La Flandre occidentale recherche des talents en Hainaut". Dit comme ça, c’est flatteur. Et c’est effectivement une réelle opportunité, car 13.000 emplois sont ouverts dans cette province.

Mais c’est aussi pour le parti flamand l’occasion de critiquer la gestion de la Wallonie. "Le plus grand problème, ce sont les politiques wallons", déclare Axel Ronse, député N-VA au Parlement flamand. "Ils n’encouragent pas les gens pour venir chercher nos emplois ou pour travailler".

Mais alors, que disent les chiffres ? Les francophones rechignent-ils vraiment à aller travailler en Flandre ?

En 2022, on dénombrait plus de 45.000 Wallons travaillant en Flandre contre 34.000 Flamands en Wallonie. À Bruxelles, les échanges se font aussi : près de 56.000 Bruxellois travaillent en Flandre. Les Flamands sont, par contre, très nombreux à venir travailler dans la capitale. Près de 270.000.

100.000 Wallons et Bruxellois travaillent en Flandre

Si on résume, chaque jour, 100.000 Wallons et Bruxellois vont travailler en Flandre. C’est 30.000 de plus environ qu’en 2000. Le chiffre est donc en augmentation, mais l’évolution est lente. Le Forem n’hésite pas à collaborer avec son équivalent flamand, le VDAB, pour encourager les demandeurs d’emploi à tenter leur chance en Flandre. Il organise des cours de néerlandais ou une werk week, une semaine de recrutement en Flandre à destination des Wallons.

Mais le Forem reste un organisme wallon qui privilégie l’emploi en Wallonie, surtout quand il y a concurrence entre entreprises pour les métiers en pénurie, par exemple. Si la construction recherche des bras en Flandre. C’est aussi le cas en Wallonie. Trouver un job, ça peut aussi se faire à domicile.