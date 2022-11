La Flandre occidentale en zone de surveillance après un cas de grippe aviaire H5 en France

L’Afsca rappelle à tous les éleveurs de volailles et aux détenteurs particuliers belges que le virus de la grippe aviaire circule beaucoup parmi les oiseaux sauvages.

Le nombre de cas confirmés chez les oiseaux sauvages au cours des dernières semaines reste élevé. Dès lors, le risque est grand et constant que des volailles soient contaminées par la grippe aviaire suite à des contacts avec les oiseaux sauvages.

Bien que cela ne soit plus obligatoire depuis le 14 mai, l’Afsca conseille aux personnes qui ont des volailles de protéger leurs animaux autant que possible et les nourrir à l’abri.

Les éleveurs doivent contacter leur vétérinaire en cas d’augmentation de la mortalité ou tout autre symptôme de la maladie. Les exploitations avicoles enregistrées doivent être obligatoirement protégées depuis le 5 octobre.

L’Afsca demande aux promeneurs de signaler les oiseaux sauvages morts via le numéro de téléphone gratuit 0800/99 777.