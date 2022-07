La Flandre investira 45 millions d'euros en plus dans les autoroutes cyclables

Le gouvernement flamand investira 45 millions d'euros en plus dans les autoroutes cyclables ou "cyclostrades", ont annoncé lundi les ministres de la Mobilité et des Affaires intérieures, Lydia Peeters et Bart Somers. Le montant est issu du fonds du plan de relance et sera distribué de manière égale entre les cinq provinces flamandes.

Quelque 150 millions étaient déjà prévus pour mener cette politique qui a déjà donné lieu à la soumission de projets par 127 villes et communes de Flandre, représentant 575 kilomètres d'infrastructure cyclable.