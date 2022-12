La Flandre interdit les préaccords électoraux aux élections locales

Le gouvernement flamand veut mettre fin à la pratique des pré-accords électoraux lors des scrutins locaux en introduisant un acte type pour la nomination du bourgmestre et des échevins qui ne sera pas publié avant le jour des élections.

"Les nominations déjà signées avant les scrutins ne seront plus valables, seul l'acte type ayant encore valeur juridique. Il ne sera donc plus possible de conclure des préaccords contraignants", a expliqué vendredi le ministre des Affaires intérieures, Bart Somers.