La Flandre faillit une fois de plus à ses obligations, déplore la Coalition Climat

L’organisation, qui réunit une centaine d’associations et de mouvements citoyens belges, exhorte dès lors Régions et Fédéral à se remettre autour de la table pour "faire aboutir le Plan Climat belge au plus vite". "Les conséquences du dérèglement climatique n’épargnent personne. Chacun doit faire un effort, chacun à la hauteur de ses capacités respectives. Ce n’est plus un choix, c’est une obligation. Désormais, chaque dixième de degré compte", insiste-t-il.

Les exigences européennes doivent permettre de rester dans les clous de l’accord de Paris et maintenir le réchauffement climatique sous la barre de 2 °C, et si possible à 1,5 °C. Ce n’est pas la première fois que le nord du pays n’honore pas ses engagements européens de réduction des émissions de CO2 ou qu’il se met en travers des négociations intrabelges. Fin 2019 par exemple, la Flandre avait indiqué qu’elle n’atteindrait pas ses objectifs en matière d’énergies renouvelables d’ici 2020.