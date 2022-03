La Flandre examine la piste des autoroutes à caténaires

La Flandre étudie la possibilité de faire circuler les camions sur des autoroutes équipées de caténaires. Cela permettrait de rendre les poids lourds moins dépendants des carburants fossiles, ressort-il des premiers résultats du projet Logibat mené par l'institut flamand de la logistique (VIL) en collaboration avec une trentaine d'entreprises.

Les camions roulant à l'électricité ne sont plus un doux rêve aujourd'hui. La technologie des batteries et l'infrastructure de recharge évoluent rapidement. Plusieurs grands projets sont déjà en cours en Allemagne et la question est sérieusement à l'étude dans des pays comme les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni.