La Flandre enregistre une forte hausse des plaintes pour PEB erronés

L'agence flamande pour l'énergie et le climat a reçu, cette année, près de 3 fois plus de plaintes fondées pour des PEB erronés. La ministre en charge du secteur, Zuhal Demir (N-VA), promet des contrôles supplémentaires et des exigences plus strictes.

L'an passé, l'agence régionale avait enregistré 63 plaintes fondées, un nombre quasiment multiplié par 3 en 2023. "Le PEB est un outil politique important, lié à plusieurs initiatives, telles que la prime au label et l'obligation de rénovation. Il a également une incidence croissante sur le prix du marché d'une maison. Il est donc important que les PEB soient rédigés correctement", souligne la ministre Demir.

Les experts en énergie qui ne respectent pas les consignes s'exposent à des amendes d'un montant moyen de 600 euros. L'année dernière, 45 amendes ont été infligées. Cette année, on en compte déjà 80. Le gouvernement flamand a par ailleurs décidé de nommer un inspecteur supplémentaire et deux postes sont encore vacants. Outre ces contrôles supplémentaires, le gouvernement a également décidé de prendre des mesures pour améliorer la qualité des PEB avec notamment l'obligation qu'un expert agréé se rende sur place. Par ailleurs, les experts en énergie ne pourront plus être à la fois agents immobiliers et entrepreneurs, ni établir un certificat pour un bâtiment dont ils sont propriétaires. Enfin, les examens pour devenir experts seront bientôt organisés par les autorités flamandes elles-mêmes.