La Flandre, des socialistes à la N-VA, veut sa réforme de l’état

Conner Rousseau attrape-t-il la grosse tête ? Les sondages de popularité le portant au pinacle le grisent-ils ? En tout cas, le président de ce qui reste un parti membre de l’Internationale Socialiste, distribue les bons et les mauvais points et prévient les Francophones : en 2024, il faudra discuter " réforme de l’état ", sinon plus un euro pour le sud du pays, menace-t-il dans une interview dans HUMO : " il est vrai que Bruxelles et la Wallonie sont en grande difficulté financière. S’ils veulent plus d’argent en 2024, ils devront mettre en œuvre des réformes majeures en contrepartie. Sinon, nous n’accepterons pas qu’un seul euro supplémentaire aille à Bruxelles et à la Wallonie. "

Les Francophones, PS en tête, sont prévenus.

Derrière la N-VA, à la poursuite du Vlaams Belang

Dans cette même interview, Conner Rousseau persiste et signe : " je ne me sens pas chez moi là-bas", confirme-t-il à propos de Molenbeek.

Le printemps dernier, des mêmes propos avaient fait hurler la gauche francophone, et délecté le MR. Cette fois, les présidents Magnette ou Nollet regardent ailleurs, seuls les élus bruxellois réagissent encore.

Pourtant, PS et Vooruit partagent désormais le même siège, boulevard de l’Empereur. Comme Ecolo et Groen partagent la Greenhouse dans le centre de Bruxelles, également. La comparaison s’arrête là.

Conner Rousseau se fait fort de récupérer les classes populaires captées, selon les sondages, par le Vlaams Belang, quitte à en adopter certains poncifs sur la migration. Poncifs que partagent d’ailleurs bon nombre de politiques flamands. Le résultat est trompeur : si le Vooruit de Rousseau paraît en forme dans les intentions de vote, le Belang l’est tout autant !

Préparer 2024

Si tous les partis, du nord comme du sud, conviennent qu’il faut absolument revoir le fonctionnement des institutions du pays, chacun conserve un point de vue particulier. De la quasi-indépendance de la Flandre prônée par le Belang ou la N-VA, au retour à la Belgique quasi-unitaire du MR courant Bouchez ou du PTB à la Belgique à quatre régions des socialistes wallons ou MR courant Crucke-Jeholet ou une Fédération Wallonie-Bruxelles forte des socialistes bruxellois de DéFI ou d’Ecolo, un accord paraît plus que jamais inaccessible au-delà de 2024.

On prête des accointances fortes à Conner Rousseau avec Bart De Wever ou Zuhal Demir, peut-être même plus qu’avec son coloc’ Paul Magnette.

Il n’en reste pas moins qu’une réforme de l’état résulte avant tout d’un rapport de force. Mais dans un paysage politique éparpillé façon puzzle, le blocage irrémédiable constitue désormais l’option la plus plausible.

@PhWalkowiak