La flamme éternelle des Bangles en hommage à Elvis Presley, et les autres…

Et les autres coups de chapeau au King signés Counting Crows, Roy Orbison et Johnny Cash. Sans même rien connaître de la musique d’Elvis, on ne peut pas passer à côté de sa présence ! Il y a des références à lui partout, 45 ans après sa mort ! Je me marre toujours en voyant le film Forrest Gump quand Forrest enfant, danse du mieux qu’il peut avec ses attelles aux genoux, face à un jeune homme qui fait de la guitare. Ce jeune homme étant soi-disant Elvis et c’est là qu’il aurait puisé son inspiration pour sa fameuse danse. Ou bien qui n’a jamais rêvé de dire oui à son/sa bien aimé/e face à un faux Elvis dans une chapelle de Vegas. Et puis le nombre de légendes qu’il y a autour du King, le nombre de personnes qui ont prétendu l’avoir rencontré, même Johnny Halliday a construit sa carrière sur cette légende. Sinon plus proche de nous, à votre avis pour quoi notre rappeur national Roméo Elvis s’appelle Roméo Elvis ? Parce que c’est son vrai 2e prénom oui mais pourquoi il l’a reçu ?