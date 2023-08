La flamboyante Axelle Red serait-elle aussi Ambassadrice des Dialectes ?

Représentante emblématique de la chanson belge, Axelle Red larguera les amarres en compagnie de Fanny Jandrain à bord du bateau de "Stoemp, Pèkèt..et des rawettes !" ce vendredi 4 août !

C'est au fil de l'eau, en région namuroise, que notre artiste belge, Axelle Red, se dévoilera en évoquant souvenirs et confidences. Son expression préférée : "Doe toch normaal", autrement dit, "Reste simple, reste toujours toi-même !" lui colle à la peau. C'est dans l'authenticité qu'elle puise sa force. Naturelle et spontanée, elle prendra beaucoup de plaisir à parler de ses racines, de son enfance, de son terroir et de l'accent chantant de Hasselt qu'elle n'hésite pas à comparer à celui de Liège. Née dans le Limbourg, ayant appris le français à Genval où elle a de la famille et résidant à Bruxelles, Axelle Red se sent 100% belge ! Toujours en quête de justice, activiste des droits humains, notre pétillante artiste a toujours défendu les droits des femmes et des enfants en tant qu'Ambassadrice de l'Unicef.

Côté surprises, c'est Elvis Pompilio et Didier Vervaeren, deux personnalités de la mode belge et amis de longue date, qui nous parlent de la jolie Limbourgeoise, artiste aux multiples facettes !

Au menu également, l'incontournable pêche aux canards et son quizz !

Confidences, émotion, surprises, et bonne humeur sont donc rendez-vous !

Axelle Red aime le folklore. Pour elle, c'est le meilleur moyen de connaître sa région, son histoire et ses racines. C'est grâce à la "boîte à folklore" de Freddy Tougaux que l'on découvrira, cette semaine, la dentelle bruxelloise. Sans oublier bien sûr l'humour de Martin Charlier et sa rawette . Le groupe Mister Cover a choisi de faire à la belle rousse, une jolie déclaration en chanson !

C'est dans un décor de cirque que Bruxelles et Liège seront représentés par les enfants ! Comme chaque semaine, ils tenteront de découvrir des expressions en langue régionale.

Alors, tous sur la Une ce vendredi 4 août dès 20h15 ou sur RTBF Auvio pour "Stoemp, pèkèt et des rawettes" !