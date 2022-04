La flambée des prix alimentaires augmente les risques de troubles sociaux en Afrique, selon le FMI

Plus largement, les importations de blé, riz et de maïs représentent plus de 40% des calories consommées chaque jour par les habitants du Botswana, du Lesotho, de Maurice et du Cap Vert, détaille un graphique de l'organisation internationale, qui voit parmi les pays les plus fragilisés par l'insécurité alimentaire Madagascar, la République démocratique du Congo et les Etats autour du Sahel.

Cette augmentation est due à la guerre en Ukraine. Le conflit provoque en effet des chocs sur les marchés des céréales et des huiles végétales.

Deux mois après le début de la guerre en Ukraine et alors que le conflit ne montre pas de signe d'accalmie, "la hausse des prix des denrées alimentaires exacerbera l'insécurité alimentaire et les tensions sociales", craint le FMI.

C'est justement une forte augmentation des prix des aliments de base qui avait précédé les "émeutes de la faim" de 2008, des mouvements de protestations plus ou moins violents dans une trentaine de pays, notamment au Sénégal et au Cameroun, ainsi qu'au Maghreb et dans les Caraïbes.