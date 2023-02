La Finlande se prépare en cas de conflit : plongée au coeur du plus grand bunker de la capitale

Les récents évènements et la proximité directe avec le voisin russe ont poussé les Finlandais à se préparer à tout conflit éventuel. En septembre dernier, le pays a décidé de fermer sa frontière avec la Russie, mais les autorités prennent aussi des mesures pour montrer qu'elles sont prêtes en cas d'attaque.

Un recensement des abris anti-aérien du pays a notamment été relancé. Dans la capitale, Helsinki, les 600.000 habitants auraient une place dans un abri.

Le plus grand bunker de la capitale peut accueillir jusqu'à 6.000 personnes. Situé à 20 mètres sous terre, on y entre par un ascenseur en plein cœur de la ville. Double système de fermeture de porte pour se protéger contre les bombardements - y compris les attaques nucléaires - systèmes d'aération, alimentation de secours et toilettes sèches : tout est prévu pour héberger des milliers de personnes pendant plusieurs jours.