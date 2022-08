La Finlande, l’autre pays des séries

La Finlande serait-elle en train de devenir le nouveau pays tendance pour les séries ? Parent pauvre dans ce domaine par rapport aux autres pays nordiques, le pays est sur le point de rattraper son retard.

La Finlande, qui ne parvenait pas pendant des années à exporter ses séries à l’étranger, s’est attiré les faveurs de Netflix. Le géant du streaming a annoncé sa toute nouvelle création finlandaise, "Dance Brothers", réalisée par Taito Kawata. Une co-production avec Yle, la télévision publique nationale du pays et Endemol Shine Finland, représenté par Max Malka qui signe la création.

Oubliez les décors blancs, les forêts enneigées à perte de vue et l’ambiance glaciale. "Dance Brothers" ne sera pas un énième polar ou thriller nordique, mais une série destinée à un public jeune. Les héros seront deux frères, Roni et Sakari, joués respectivement pas Roderick Kabanga et Samuel Kujala, qui rêvent de devenir danseurs professionnels. Ils décident alors d’ouvrir un club. Leur talent leur permet de vite se faire une petite notoriété grâce à leurs chorégraphies impressionnantes mais la célébrité va mettre leur fraternité à dure épreuve. Entre les obligations, leurs ambitions artistiques et leur relation, la danse va-t-elle fini par devenir leur premier sujet de tensions ?

Le tournage a débuté à Helsinki en mai dernier et la série devrait être lancée en 2023 bien qu’aucune date précise n’a été évoquée pour le moment. "Nous avons créé une série qui présentera le meilleur de la créativité finlandaise à tous les niveaux", a souligné Max Malka. Avec "Dance Brothers" le but est de proposer une série aussi bien adaptée aux Finlandais qu’aux téléspectateurs du monde entier. La plateforme offre déjà une sélection de séries finlandaises bien connues de la population locale comme "Bordertown".