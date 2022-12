La Finlande : est-ce vraiment le pays du bonheur ?

Partageant plus de 1300 km de frontière avec la Russie et une histoire ponctuée de conflits avec ce puissant voisin, la Finlande avait trouvé un équilibre entre l’Ouest et l’Est. Mais l’invasion de l’Ukraine l’a poussée dans les bras de l’Alliance atlantique. Voyage dans un pays en plein bouleversement géopolitique. Mais qui veut rester zen.