La Finlande devient officiellement le 31e membre de l'Otan : retour sur cette journée historique

Le drapeau finlandais - une croix bleue sur fond blanc - a ensuite été hissé dans la cour d'honneur du siège de l'organisation, entre ceux de l'Estonie et de la France, suivant l'ordre alphabétique, au son de son hymne national, joué par la Musique royale des Guides belge, et de l'hymne de l'Otan. La même cérémonie de lever des couleurs s'est déroulée au grand quartier général des forces alliées en Europe (SHAPE), installé à Casteau, près de Mons, et au commandement allié Transformation (ACT), installé à Norfolk (en Virginie, côte est des États-Unis).

La Finlande bénéficie désormais des garanties de sécurité offertes aux alliés par le traité de Washington, et en particulier par son article 5 sur la défense collective, qui stipule qu'une "attaque contre un allié est considérée comme une attaque contre tous les alliés", a souligné M. Stoltenberg.

Bon pour la Finlande, bon pour la sécurité nordique et bon pour l'Otan dans son ensemble.

"Rejoindre l'Otan est bon pour la Finlande, bon pour la sécurité nordique et bon pour l'Otan dans son ensemble", a ajouté M. Stoltenberg au cours d'une conférence de presse commune avec le président finlandais Sauli Niinistö, venu tout spécialement à Bruxelles. "J'ai également hâte d'accueillir la Suède dès que possible."

"La Finlande et la Suède ont désormais les amis les plus solides que l'on puisse imaginer", a-t-il poursuivi. "Ensemble, les Alliés de l'Otan représentent 50% de la puissance militaire mondiale. Donc, tant que nous restons unis, que nous nous protégeons mutuellement et que nous le faisons de manière crédible, il n'y aura pas d'attaque militaire contre un allié de l'Otan", a-t-il encore dit.