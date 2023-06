La Finlande, comme la Suède et le Danemark : une extrême droite de plus en plus présente en Europe

Ce que l’on observe actuellement en Scandinavie, c’est un basculement de pays qui sont des bastions historiques de la social-démocratie. "C’est une extrême droite qui connaît un nouvel essor, confirme Benjamin Biard, politologue au CRISP et spécialiste de l’extrême droite. Rappelons néanmoins que ce n’est pas la première fois que l’extrême droite participe au pouvoir en Finlande.

On est loin des frasques de Jean-Marie Le Pen qui visaient à choquer, à marquer les esprits pour essayer de faire parler de lui et gagner un soutien populaire.

Elle y a déjà participé en 2015, particulièrement après un résultat électoral qui n’était pas si faible que cela d’ailleurs. Et on observe effectivement une extrême droite qui, de plus en plus, essaie de gagner en légitimité. On est loin des frasques de Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, qui visaient à choquer, à marquer les esprits pour essayer de faire parler de lui et gagner un soutien populaire.

Ce qu’on observe, c’est une extrême droite qui tente d’accéder au pouvoir et de plus en plus, elle y arrive.

Ce qu’on observe, c’est une extrême droite qui tente d’accéder au pouvoir et de plus en plus, elle y arrive. Alors, soit de manière directe, en exerçant elle-même les responsabilités, comme en Finlande. Soit, comme en Suède ou au Danemark. Mais cela s’est passé en Pologne, aux Pays-Bas entre 2010 et 2012, avec un soutien depuis l’opposition en faveur d’un gouvernement minoritaire. Et là, l’influence est certainement peu négligeable".