La Finlande adopte un plan de soutien au secteur de l'électricité

Le Parlement finlandais a adopté mercredi un plan de soutien de 10 milliards d'euros au secteur de l'électricité pour le protéger des turbulences dans ce domaine en Europe, provoquées par l'invasion russe de l'Ukraine.

Ce plan, composé de prêts et de garanties financières, vise notamment à aider les entreprises à disposer de fonds suffisants pour payer les garanties de plus en plus importantes nécessaires pour pouvoir vendre des contrats à terme sur le marché de l'électricité.

Le gouvernement finlandais avait présenté ce plan il y a dix jours, après l'annonce russe de l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1 entre la Russie et l'Allemagne, imputé à une turbine défectueuse.