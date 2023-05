"La Fine Fleur" : un magnifique portrait de femme porté par Catherine Frot

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce rôle ?

Catherine Frot : Le sujet et l’originalité d’être dans le monde des roses. Ce film est une fiction sur la beauté, celle des roses, sur le sens de la beauté, tout autant que sur le sens de la beauté des relations humaines. Dans La Fine Fleur, il y a pour moi un parallèle, une métaphore qui me plaît beaucoup : ce travail d’exception pour atteindre la beauté d’une rose exceptionnelle et parallèlement, ce groupe humain qui atteint aussi une certaine exception dans leurs relations. Ce qui donne, pour moi, un film bucolique et humainement profond.

Que diriez-vous sur le personnage d’Eve ?

Ce qui était intéressant, c’était ce caractère à construire, celui d’une femme à la forte personnalité, passionnée par ce qu’elle fait, mais qui s’est isolée, et qui vit dans une grande solitude. Il y a quelque chose d’un peu enrayé, chez elle. Avec la faillite de son entreprise artisanale et familiale, elle se retrouve face à des bras cassés, socialement parlant, des gens qui se retrouvent sur le bord de la route (ce qui, a priori, n’est pas son cas). Tous traversent une crise, une difficulté, et de leur rencontre quelque chose va éclore, alors que leurs routes ne devaient pas se croiser.