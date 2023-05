"La finance est au service d'elle même, alors que nous avons besoin d'une finance au service de la société"

Son surnom : "la dame au Donut". En réalité elle s'appelle Kate Raworth, économiste britannique ayant travaillé pour Oxfam et c'est elle qui est à l'origine de la théorie économique du donut. Elle estime que la boussole qui guide nos économies doit être repensée afin de tenir compte d'une part du respect des droits humains élémentaires et, d'autre part, des limites environnementales de notre planète.

Pour y parvenir, elle détaille toute une série de pistes de réflexions dans le récent épisode du PODCAST "Le Tournant" et elle pointe notamment ce qu'elle considère comme des effets pervers de notre économie financiarisée : "Nous avons créé un système financier qui recherche le taux maximum de rendement financier. La finance est devenue au service d'elle-même, alors que nous avons besoin d'une finance au service de la société, de la communauté humaine et de la reconstruction du monde vivant."

Pour Kate Raworth, cela se traduit notamment dans le modèle de gestion des entreprises cotées : "Nous avons créé des entreprises qui, parce qu'elles sont cotées en bourse et appartiennent à des actionnaires, doivent montrer tous les trimestres, tous les trois mois, qu'elles réalisent des bénéfices, des ventes et des parts de marché croissants. Si vous parlez à un responsable financier de l'une de ces entreprises, il vous dira : 'Nous voulons rendre nos produits plus durables. Nous voulons payer des salaires plus élevés dans nos chaînes d'approvisionnement, mais nous devons montrer chaque trimestre que nous produisons des résultats financiers pour les actionnaires'. Il n'y a pas de place pour la transformation".

"Un modèle d'entreprise dépassé"

L'économiste britannique dresse un constat sans appel : "Je pense que ce modèle d'entreprise est dépassé et qu'il doit être repensé" Et certains entrepreneurs la rejoignent sur l'analyse. C'est le cas de la coopérative Urbike, coopérative de cyclo-logistique sociale et solidaire qui compte plus de 40 travailleurs et qui, au moment de définir son fonctionnement et son objet social a décidé de s'inscrire dans les limites du Donut.

Si vous voulez découvrir plus avant les fondements de cette théorie du Donut, prenez 45 minutes pour découvrir le dernier épisode de "Déclic - Le Tournant" sur Auvio et sur vos plateformes de téléchargement.