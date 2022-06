La Finalissima entre l’Italie et l’Argentine n’est jamais qu’une vieille tradition

Ce match plus historique que prestigieux oppose le vainqueur de la Copa America et celui de l’Euro. Basée sur le modèle de la Coupe intercontinentale pour les clubs, cette finale refait surface cette année avec Italie-Argentine, après deux éditions en 1985 et en 1993. Dans le cadre d’un accord plus large entre l’UEFA et la CONMEBOL, ce match ressemble finalement à une cérémonie officielle dans le stade de Wembley. Une confrontation qui revient tous les quatre ans jusqu'en 2030. Certains diront que ce duel aux allures d’amical est un prétexte financier, mais l’histoire prouve le contraire.