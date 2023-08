"La Finale" : un road-movie émouvant avec Thierry Lhermitte et Rayane Bensetti

Les deux comédiens français forment un duo étonnant et touchant dans "La Finale". Une comédie franco-belge à voir ce vendredi 11 août à 20h45 sur La Une, et en replay sur Auvio.

Pour Roland Verdi la mémoire a commencé à flancher alors qu’il tenait avec passion une brasserie parisienne. Pour l’instant, et parce que les choses se sont aggravées, sa fille et son gendre, installés à Lyon, l’hébergent. Un week-end, parti à la recherche d’une institution qui pourrait accueillir Roland, le couple confie sa garde à leur fils JB. Mais ce week-end-là, c’est précisément LE week-end où JB doit disputer LA finale du Championnat de France junior de basket. Comme ses parents ne peuvent pas rentrer à temps pour ce rendez-vous crucial, le jeune homme décide de partir rejoindre son équipe à Paris en embarquant son grand-père…

Sur un sujet a priori tout sauf drôle (la maladie d’Alzheimer) Robin Sykes, dont c’est le premier film, nous divertit et nous émeut en montrant ce que cette maladie peut provoquer comme incongruités et situations drolatiques. Au cours de ce road-movie mouvementé, le petit fils de le grand-père finiront par se rapprocher. Dans ces deux rôles clés, le tandem Thierry Lhermitte (parfait dans le rôle de Roland) et Rayane Bensetti (remarqué dans le film "Tamara" et dans la série "Clem") fonctionne à merveille.