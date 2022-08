"La finale sera un autre jour", "On en veut plus" : les Tornados et les Cheetahs ambitieux après leurs qualifications

Du côté des filles la confiance règne et l’ambition est au plus haut comme l’a expliqué Camille Laus : "On a toujours atteint les finales mais maintenant on veut plus, on a l’équipe pour faire quelque chose de bien en finale. À chaque fois qu’on court ensemble, quelque chose de spéciale se passe. On arrive toujours à se transcender et performer au plus haut niveau donc c’est exceptionnel."

Avant la finale, Carole Bam, la coach nationale aura un choix cornélien à faire puisque Cynthia Bolingo et Hanne Claes seront disponibles pour la finale après avoir manqué les séries. "C’est vrai que Carole aura du mal à composer l’équipe mais c’est que comme ça qu’on aura des médailles, en ayant une densité qui augmente sur le 400m féminin. Des filles seront tristes mais ça prouve que le projet prend de l’ampleur.", a expliqué notre athlète.