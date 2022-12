La Finale du Concours Circuit 2022 : gagnez vos places !

Les quatre projets finalistes du Concours Circuit 2022 sont connus !

A l’origine, 420 candidatures et seulement 20 projets, originaires de Wallonie ou de Bruxelles, avaient retenu l’attention du jury lors des écoutes à l’aveugle en août dernier. À l’issue des soirées de sélection qui se sont tenues en septembre au KulturA, à La Ferme, au Vecteur, au Brass et en octobre au Rockerill et au Reflektor, les quatre projets finalistes pour cette nouvelle édition du Concours sont enfin connus !

Un choix difficile pour les différents jurys de ces deux étapes, tant le niveau était au rendez-vous et les esthétiques défendues extrêmement variées ! Nous en profitons d’ailleurs pour remercier ces professionnel·les du secteur pour leur temps et implication dans ce processus de défrichage et de découverte.

Mais n’attendons plus pour vous les présenter, les 4 groupes qui feront trembler les murs du Botanique le 9 décembre prochain : Alex Lesage, Bart Kobain, Eosine et JAZMYN !