La finale des Elite Series c’est ce samedi sur Twitch

Pendant deux mois, les meilleures équipes du Benelux se sont affrontées sur League of Legends lors des Elite Series, et ce jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que quatre en lice.

Après s’être qualifié in-extremis pour ces Playoffs grâce à une victoire contre ZennIT lors du tout dernier match de la saison régulière, A One Man Army s’est malheureusement heurté à plus fort que lui… KRC Genk Esports (dans sa forme ultime grâce au retour de Mikkel à la midlane) n’aura fait aucun cadeau et s’imposera sur un 3-1 sec.