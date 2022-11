La finale de "The Voice" en Ukraine s’est déroulée dans un lieu improbable

En guise de soutien au peuple ukrainien, les coachs des versions étrangères de The Voice ont tenu à leur adresser un message dans une vidéo diffusée en introduction de cette finale. Parmi eux, John Legend, Camilla Cabello ou Gwen Stefani (The Voice US), Monika Liu (The Voice Lituanie) mais aussi les coachs de la prochaine saison de The Voice Kids en Belgique ! Si Alice on the roof et Typh Barrow ont envoyé "tout leur amour et leur soutien" ainsi que "câlins chaleureux depuis la Belgique", Black M, quant à lui, a annoncé "être de tout cœur avec le peuple ukrainien". Un beau geste de la part de la Voice Family que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessous.