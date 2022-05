La finale de la Champions League féminine à suivre sur la RTBF… en attendant les Red Flames et l’Euro

Et ce n’est pas tout : les fans de football pourront aussi suivre les Red Flames pendant tout le mois de juin, puisque la RTBF diffusera tous leurs matches amicaux de préparation à l’Euro. Des matches face à l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Autriche (trois nations qualifiées également pour le championnat d’Europe) et le Luxembourg. De quoi affiner les choix d’Ives Serneels, le sélectionneur, et aider le public à faire plus ample connaissance, peut-être, avec l’équipe nationale dames.

Parce qu’en juillet, place au grand rendez-vous coché en rouge dans l’agenda de la bande à Tessa Wullaert : l’Euro féminin, disputé en Angleterre du 6 au 31 juillet. Quelle nation succédera aux Pays-Bas, titrés en 2017 ? Pour le savoir, il faudra se brancher sur les différentes plateformes de la RTBF. Nous vous accompagnerons tout au long du tournoi, avec 31 matches diffusés en direct, dont notamment le match d’ouverture Angleterre-Autriche mais aussi évidemment tous les matches des Red Flames (en compagnie notamment de Lise Burion, Cécile De Gernier et Benjamin Deceuninck) et tout le tableau final à partir des quarts, jusqu’à la finale prévue le 31 juillet.

Cet été, c’est girl power sur la RTBF !