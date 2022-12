La finale couronnera un triple champion : l’Argentine ou la France

Ça y est. Après des semaines de compétition, on connaît l’affiche de la finale de la Coupe du monde. Et quelle affiche : l’Argentine contre la France. Une finale qui s’annonce historique.

D’un côté, l’Argentine de Lionel Messi. Surprise d’entrée par l’Arabie saoudite, l’Albiceleste a remporté tous ses matches depuis. Si les plus sceptiques diront qu’elle n’a affronté aucun énorme cador, l’Argentine n’en reste pas moins un très gros morceau, emmenée par un capitaine qui n’a jamais été aussi fort en Coupe du monde sous le regard dans les cieux du dieu Maradonna.

De l’autre, la France de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et tant d’autres. Sans doute moins dépendante d’un seul joueur, l’équipe de Didier Deschamps propose plus de jeu qu’il y a quatre ans mais le résultat reste le même. Passée par le chas de l’aiguille contre l’Angleterre en quarts de finale, la France a pour elle l’expérience du rendez-vous et un collectif mieux calibré. Première nation à enchaîner deux finales depuis le Brésil, finaliste trois fois de suite entre 1994 et 2002, la France a ce qu’il faut pour décrocher le titre suprême et partira sans doute légèrement favorite de cet affrontement entre titans.

Avec deux titres mondiaux chacune, l’Argentine et la France joueront donc ce dimanche pour décrocher une troisième étoile mondiale alors que ce classement est toujours dominé par le Brésil (5 victoires) devant l’Allemagne et l’Italie (4).