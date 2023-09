La fin du ticket de caisse papier en Wallonie : une mesure environnementale ?

La mesure est bonne. Imaginez : en supprimant votre ticket de caisse, vous épargnez ainsi la vie de millions d’arbres.

Bien entendu, vous pouvez toujours en demander la version numérique, un envoi par mail, par exemple. Dans ce cas, le gain environnemental semble bien être complètement neutralisé.

L'impact du numérique n'est pas nulle.

Voire pire : une étude interne du collectif français Green IT a démontré que le ticket numérique – même s’il permet une économie de 2 centilitres d’eau, produit 3 grammes de CO2 en plus par rapport à la version papier. "Ces chiffres indiquent que l'impact du numérique n'est pas nulle ", précise Jonas Moerman, conseiller énergies chez Ecoconso. " Il devrait même être encore plus important parce qu'on a pas pris en compte tous les appareils en plus qui vont devoir être mis en place pour permettre la communication numérique. Jonas Moerman conclut: " En fait, l'idéal c'est de ne pas demander de ticket quand ce n'est pas nécessaire. Très souvent, un ticket, on le prend et on le jette directement"