La fin du tarif social élargi suscite l'incompréhension des CPAS wallons

"Nos CPAS, aux côtés de ménages en difficulté, sont depuis le début des crises successives, le réceptacle d'un public de plus en plus étendu pour une palette toujours plus large et plus complexe d'aides à mettre en œuvre", regrette Philippe Noël, vice-président de la Fédération.

L'UVCW, enfin, appelle le gouvernement à réorganiser des "Codeco" énergie (Comité de concertation dédié à l'énergie, NDLR) pour s'atteler aux différents enjeux de l'accès à l'énergie et faire émerger une "vision concertée et multidimensionnelle de l'énergie au sens large".