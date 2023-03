La fin du rêve pour l’Union : les Saint-Gillois rendent les armes au bout du suspense contre l’Antwerp et disent adieu à la Coupe

Que c'est cruel pour l'Union ! Malmenés, bousculés et menés par l'Antwerp pendant 120 minutes, les Saint-Gillois ont fait le gros dos pour arracher une séance de tirs au but. Malheureusement pour eux, les ratés de Simon Adingra et du capitaine Teddy Teuma ont sonné le glas de leurs ambitions. Ils s'inclinent donc, au bout du suspense, face au Great Old et quittent la Coupe de Belgique aux portes de la finale.

Début de match de bouchers… et d’hommes forts. L’Antwerp met la pression là où il faut, l’Union met le pied là où il peut. 4 fautes (en quatre minutes) donnent le ton d’une soirée où on ne se fera aucun cadeau.

L’Antwerp domine. Logique, il faut résorber ce but concédé au match aller. 10 minutes de jeu, 1e grosse frayeur dans les rangs unionistes. Ekkelenkamp sert Janssen sur un plateau dans la surface. Heureusement pour Moris, le serial buteur néerlandais se déchire sur sa reprise.

La timide réponse du berger à la bergère survient quelques minutes plus tard. Sur un coup-franc fuyant, Van Der Heyden est tout heureux de reprendre (en demi-volée) un ballon qui traîne… ça passe au-dessus.

Par la suite ? Plus grand-chose, on reprend les ingrédients du début et on recommence. Les minutes défilent mais cette gigantesque bataille des tranchées ne se décante pas. Dominés, donnant même l’impression de ne pas maîtriser grand-chose dans les duels pendant 30 minutes, les Unionistes se réveillent en fin de mi-temps. Mais le score ne bouge pas. Et les Saint-Gillois sont donc toujours virtuellement qualifiés à la pause (0-0).