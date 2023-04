La fin du rêve : l’Union a trouvé son maître mais ne rêve déjà plus que d’une chose… y regoûter

22h50, le coup de sifflet final. Il vient transpercer les chants, plus discrets mais toujours perceptibles, des supporters unionistes, massés dans leur bastion de fortune d’un soir, le Lotto Park. Sur la pelouse, Karel Geraerts rameute sa troupe pour un premier bilan, à chaud. Les visages sont fermés, déçus, évidemment. Mais dans les attitudes, on sent malgré tout poindre un drôle de sentiment : celui du devoir accompli. Comme si la fierté d’en être arrivé là prédominait sur la déception d’un rendez-vous loupé avec le dernier carré.

A l’interview, le refrain reste le même. Optimiste devant l’éternel, Anthony Moris ne veut pas que l’épopée de l’Union soit ternie par cette manche retour : “Avec un peu plus d’énergie et de concrétisation, il y aurait eu la place. Maintenant que le match est terminé, c’est surtout de la fierté d’avoir réalisé un parcours européen de cette qualité-là, d’avoir remis la Belgique sur la carte du football européen. On a vu que ça se jouait sur des détails, on l’a appris à nos dépens" confie-t-il à Erik Libois.

Aux abords du stade, même constat. Pas question pour les supporters de critiquer les leurs. Ceux qui se présentent à l’interview ne veulent retenir que le positif : "On a passé une excellente soirée. On savait que ça allait être compliqué. L’Union reste l’Union, on reste derrière l’équipe. Cela s’est vu ce soir, le stade a été merveilleux" analyse l’un d’entre eux.

Comme souvent, c’est le capitaine Teddy Teuma qui résume peut-être le mieux, l’état d’esprit de tout un club : "Il ne faut pas prendre ça négativement, non c’est la fin d’un très beau parcours. On est éliminé par un très bel adversaire. On sort par la grande porte. On peut être fiers et se servir de ce match pour entamer les PO. Il faut sortir grandis de cette expérience et faire de grands play-offs pour regoûter à ça l’année prochaine.”

L’Union n’est pas rassasiée. L’appétit vient en mangeant. Si cette campagne européenne n’était qu’un bonus, elle ne doit pas non plus n’être qu’un simple feu de paille. Les Unionistes veulent regoûter, à cette saveur si particulière, dès l’année prochaine. Le message est passé. Mais pour ça, c’est maintenant qu’il va falloir briller. En play-offs, là où les rêves les plus fous s’étaient estompés l’an dernier.