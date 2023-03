La fin du cauchemar pour les Northern Lions

Pourquoi avoir un seul jungler quand on peut changer à chaque match ? C’est visiblement la question à laquelle HEET a essayé de répondre en ayant fait jouer, hier soir, une nouvelle recrue déjà bien connue de la scène Benelux : Joekie. Après avoir joué avec Lumerion en 2021, le néerlandais vient à la rescousse de HEET pour les aider à remporter une quatrième victoire d’affilée… Avec un quatrième jungler différent.

Face à The Agency et à son ancien coéquipier en support (Nightmares), Joekie et HEET dominent le match et obtiennent une victoire extrêmement importante face à un concurrent direct pour une place dans le carré final. Il est difficile de savoir ce qui se passe en interne chez HEET et encore plus de deviner qui jouera jungle pour eux jeudi (ça devrait être Joekie pour le reste de la saison). Ce qui est certain c’est que cette stratégie fonctionne et qu’elle motive les carrys de HEET à se dépasser puisqu'ils sont en 6-1 depuis l'arrivée de Tixn dans l'équipe