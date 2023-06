Autre possibilité : recourir en grande partie à l’importation de batteries ou de véhicules électriques, au détriment de l’industrie automobile européenne et de ses emplois. "Les batteries ne doivent pas devenir le nouveau gaz naturel de l’Europe. Il faut éviter qu’elle se retrouve dans la même situation de dépendance : il en va de sa souveraineté économique", selon la Belge Annemie Turtelboom, membre de la Cour des comptes responsable de l’audit. Pour elle, "l’UE doit être plus attentive aux dures réalités géopolitiques et économiques – notamment l’accès aux matières premières – pour avoir une chance de gagner son pari" sur les batteries.