La fin des taux d'intérêt négatifs. Enfin !

Il y a des déclarations officielles qui ont l'air techniques vu de loin, mais qui lorsqu'on les ausculte ont un impact sur chacun d'entre nous.

La finance moderne a ses codes et son latin, pour ne pas dire son charabia spécifique. Disons-le simplement : une page folle, complètement aberrante de la finance va bientôt se tourner. Fin septembre, la banque centrale européenne va remonter ses taux de 0.50%. C'est ce que vient de déclarer Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Pour l'instant le taux d'intérêt de la banque centrale est de - 0.50%. A partir de la fin septembre, ce taux ne sera donc plus négatif, mais à nouveau positif même s'il n'est qu'à 0% - 0%. C'est bizarre comme taux positif, mais c'était encore plus bizarre d'avoir des taux négatifs depuis l'année 2014. Car avoir des taux négatifs, comme nous les avons connus, ça revenait à payer pour placer son épargne et ça revenait à recevoir de l'argent pour emprunter. Un truc de dingue, de savant fou et avec lequel la bourse et les marchés financiers ont pourtant vécu depuis 2014.